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29 июля 2026, 20:45

Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей

29 июля 2026, 20:45
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области будут судить полтавского бизнесмена. Предприниматель завладел средствами, которые выделялись на строительство укрытия для учащихся

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, директор предприятия заключил с Наталинским сельским советом Берестинского района договор. Речь шла о строительстве бомбоубежища в местном лицее на сумму более 2,1 миллиона гривен.

Однако руководитель предприятия не разработал проект. Он скопировал ранее созданные документы для школы в Люботине и выдал их за новые. При этом экспертиза показала, что стоимость проектных работ должна была быть значительно ниже и составлять всего 400 тысяч гривен.

В результате государству нанесли ущерб на 1,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.

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