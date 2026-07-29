Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей

Фото из открытых источников

В Харьковской области будут судить полтавского бизнесмена. Предприниматель завладел средствами, которые выделялись на строительство укрытия для учащихся

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, директор предприятия заключил с Наталинским сельским советом Берестинского района договор. Речь шла о строительстве бомбоубежища в местном лицее на сумму более 2,1 миллиона гривен.

Однако руководитель предприятия не разработал проект. Он скопировал ранее созданные документы для школы в Люботине и выдал их за новые. При этом экспертиза показала, что стоимость проектных работ должна была быть значительно ниже и составлять всего 400 тысяч гривен.

В результате государству нанесли ущерб на 1,7 миллиона гривен.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.