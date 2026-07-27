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27 июля 2026, 11:55

"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова

27 июля 2026, 11:55
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Фото: facebook.com/zelenskyy.official
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал отставку Михаила Федорова с должности министра обороны и его конфликт с бывшим Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским

Об этом он сказал в интервью Sky News, опубликованном 27 июля, передает RegioNews.

По словам Зеленского, он уважает как Федорова, так и Сырского, однако успех военных операций – результат работы многих структур.

Президент отметил, что удары по целям на территории России обеспечивают совместными усилиями разведка, специальные службы, военные подразделения и командование.

Глава государства отметил, что решение об отставке Федорова связано не с одним человеком, а с необходимостью обеспечить эффективную работу всей системы управления во время войны.

На вопрос журналиста, возможно ли повторное назначение Федорова, Зеленский не дал прямого ответа. Он лишь отметил, что не допустит, чтобы внутренние конфликты между чиновниками влияли на принятие решений в сфере обороны.

"У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", – сказал президент.

Зеленский также добавил, что сейчас Украине необходим новый подход к мобилизации, единство между Генеральным штабом и Министерством обороны, а также дальнейшее развитие системы противоракетной обороны.

Отдельно президент подчеркнул, что высоко оценивает достижения Федорова в развитии беспилотных технологий. В то же время, по его словам, даже самые современные дроны не могут полностью заменить украинских военных на передовой.

"Если у вас не будет солдат на фронте, вы потеряете одну территорию, потеряете село, а после села вы потеряете город", – подытожил Зеленский.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

После Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.

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