Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал разные должности Михаилу Федорову после увольнения с должности министра обороны. Экс-министр теперь объяснил, почему он отказался от этого

Об этом бывший министр обороны сказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

Михаил Федоров объяснил, что он не ставил ни одного ультиматума президенту. Он отметил, что ушел с должности министра обороны вместе с отставкой правительства, а после того как начались протесты, ему предложили ряд должностей.

"Я просто сказал, что у меня есть определенное видение что делать дальше, где бы я ни был я буду его следовать, однако занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду", - говорит Федоров.

Он подчеркнул, что работа в правительстве по статусу вице без министерства не дает реальных инструментов для реформ.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны .

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей, которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.