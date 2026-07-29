В Киевской области женщина нашла своего сына мертвым в квартире
Это произошло 29 июля в Белой Церкви. Женщина пришла к сыну в гости, а нашла его мертвым
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, 62-летний мужчина выстрелил в своего 56-летнего брата. Потерпевший от полученных травм скончался. Полицейские ищут стрелка.
"Для установления местопребывания и задержания злоумышленника на территории области введена специальная полицейская операция. Вероятно фигурант может быть вооружен. К поисковым мероприятиям привлечены необходимые силы и средства полиции", - говорят в полиции.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве мужчина напал с ножом на работников АЗС. Задержанный – 28-летний военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ.
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