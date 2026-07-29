Пока враг уничтожает города – в кабинетах делят рынок дронов и меняют министров

Месяц назад я писал, что наше преимущество в меддлстрайках продержится до осени. Я ошибся. Враг быстро учится и принимает контрмеры, а его дроны и КАБы разносят прифронтовые города

Месяц назад я писал, что наше преимущество в меддлстрайках продержится до осени. Я ошибся. Враг быстро учится и принимает контрмеры, а его дроны и КАБы разносят прифронтовые города

Фото: из открытых источников

Мы радовались нашим успехам на море, а враг фактически уничтожил порт Одессы и утопил кучу гражданских кораблей. На болотах мощно горят склады и нефтебазы – у нас горят "эпицентры" и заправки. Это война за уничтожение, а не место зарабатывания денег. К сожалению, именно в это время у нас увольняют министра обороны из-за желания Fire Point сохранить монополию на рынке, а Павел Елизаров уходит сам с должности главного по малому ПВО из-за невозможности эффективно выполнять свои функции без поддержки Федорова. Президент проводит очередное совещание по "дальнобойным санкциям", но тысячи дронов не в состоянии прорвать ПВО москвы после ликвидации подразделения Касьянова. Решения по противодействию носителям КАБов есть, но они игнорируются, потому что все усилия сосредоточены на дальнобойных ударах и мощных пожарах на болотах. Вместе с тем враг продолжает продвижение на земле. Поэтому самое время принять мощные решения для победы: Назначить Миндича министром обороны. Обязать телемарафон каждое утро начинать с очередного интервью Штиллермана. Каждый прилет "Фламинго" объявлять национальным праздником. Каждую критику Fire Point считать государственной изменой. Полагать, что баллистика Штиллермана уже бьет по Москве. Ввести в школьный курс новейшей истории Украины пространный рассказ об истории успеха Штиллермана. Установить на месте победы "Файерпоинта" на "конкурсе американского посольства" памятный знак. Запретить вспоминать атаки КАБов, вражеских фпв и миддлстрайк дронов в СМИ. Запретить сообщать о продвижении врага на земле. Запретить Касьянову писать в соцсетях.

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