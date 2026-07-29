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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
29 июля 2026, 09:50

Война не сделает паузы зимой: легкого сезона не будет

29 июля 2026, 09:50
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Не ожидали, что ли? Ничего об этом не намекало? Пропустили предыдущую зиму? До сих пор ждете мир через 2-3 недели? Или вдруг подумали, что Путину надоест творить военные преступления?

Вероятно, также год за годом украинцы удивляются, что выходя на пенсию получают копейки.

А ждали чего-нибудь другого?

Да, власть, конечно, ответственна. Всего. Но и каждый взрослый человек ответственен за свою жизнь. Жизнь, существующая не в вакууме, а в украинских реалиях. И вот в этих реалиях, не важно вам сейчас 22 года, 36 или 51. У вас не будет достойной пенсии от государства. Экономика и демография не дадут соврать. И потому ваша пенсия – это ваша ответственность. И вы, конечно, можете, оказавшись через некоторое время на пенсии, проклинать власть, Ющенко-Порошенко-Зеленского-кого следующего. Но это не даст вам достойную жизнь.

Так же и с зимой. И так, в каком-то идеальном мире Зеленский-Кличко-Трамп-ибо кто еще взялись бы за руки и совместными действиями так за 9 месяцев реформировали энергетику, что чтобы никакие обстрелы не были страшны. Но вы живете не в безупречном мире. И имеетк украинских политиков, которых избрал мудрый украинский народ. И реалии войны. И это все вы знали и 1 марта, и 1 мая, и 1 июля. А значит, как взрослый человек должен ответственно принимать решения. Понимая условия задачки. И зная, что вас ждет.

И так, политики зимой охотно расскажут вам кто виноват. И вы можете проклинать этих персонажей. И это может согреть вас на несколько минут. А все остальное время?

Зима придет. И будет темной и холодной. И вы знаете об это уже летом. И должны быть готовы. Должны готовиться. Уже сейчас. Уже вчера.

Так же и с пенсией. Уже сейчас. Уже вчера. Потому что потом будет поздно.

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Украина война зима политики подготовка украинцы
 
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