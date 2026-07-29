Главком Драпатий начал проверку: в Генштабе подтвердили начало аудита

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины были анонсированы проверки. В частности, речь идет о комплектовании воинских частей и справедливости распределения людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что главная цель таких проверок – оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для усовершенствования вопросов кадрового обеспечения.

В частности, речь идет об эффективности и справедливости распределения людей между воинскими частями, выполняющими боевые задания.

"Данные решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого. Ранее он возглавлял Сухопутные войска ВСУ и группировки Объединенных сил.