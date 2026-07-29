15:29  29 июля
На Киевщине две девочки танцевали под российскую музыку на Аллее Славы: полиция проводит проверку
18:16  29 июля
В Одессе задержали пару, продававшую "козырные" автономера за 1900 долларов
17:55  29 июля
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
UA | RU
UA | RU
29 июля 2026, 21:10

Главком Драпатий начал проверку: в Генштабе подтвердили начало аудита

29 июля 2026, 21:10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины были анонсированы проверки. В частности, речь идет о комплектовании воинских частей и справедливости распределения людей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что главная цель таких проверок – оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для усовершенствования вопросов кадрового обеспечения.

В частности, речь идет об эффективности и справедливости распределения людей между воинскими частями, выполняющими боевые задания.

"Данные решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала. Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого. Ранее он возглавлял Сухопутные войска ВСУ и группировки Объединенных сил.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ Генштаб
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Одесской области командир отправлял военных строить ему дом
29 июля 2026, 22:55
Федоров: "Занимать какую-нибудь декоративную должность я не буду"
29 июля 2026, 22:35
На фронте разбился украинский F-16
29 июля 2026, 22:05
В Житомирской области поезд насмерть сбил человека
29 июля 2026, 21:45
Копипаст почти на 2 миллиона: в Харьковской области разоблачили хищения на укрытиях для детей
29 июля 2026, 20:45
В Киеве мужчина убил врач во время прохождения ВВК (Обновлено)
29 июля 2026, 20:21
Войска РФ обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура и дома, есть раненые
29 июля 2026, 20:03
Россияне дважды ударили по энергетическому объекту в Харьковской области
29 июля 2026, 19:48
На Прикарпатье военные ВСУ продавали уклонистам "билеты в Румынию"
29 июля 2026, 19:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Сергей Фурса
Все блоги »