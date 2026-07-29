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Полиция проводит проверку по факту неправомерных действий подростков в селе Путровка Фастовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

29 июля во время мониторинга Telegram-каналов правоохранители обнаружили видео, на котором две несовершеннолетние девочки танцуют под российскую музыку. Танцы проходили на фоне фотографий павших защитников, расположенных на Аллее Славы.

Полицейские зарегистрировали сведения в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности девочек и других участников инцидента.

Напомним, подобный случай в Киевской области был в мае. Тогда полицейские привлекли к админответственности родителей школьниц, танцующих под российскую музыку на Аллее Славы в Обухове.