Из-за обстрелов движение поездов по всей Украине задерживается: некоторые рейсы – до 4 часов

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине из-за повреждений инфраструктуры и необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов движется с задержками

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews.

Наибольшие отклонения от графика фиксируются на следующих маршрутах:

№53/54 Одесса – Днепр (+3:50)

№75/76 Кривой Рог – Киев (+3:30)

№21/22 Харьков – Львов (+3:30)

№65/66 Киев – Сумы (+3:30)

№7/8 Одесса – Харьков (+3:00)

№39/40 Запорожье – Солотвино (+3:40)

№45/46 Харьков – Ужгород (+3:30)

№21/22 Львов – Харьков (+3:15)

В то же время движение поездов дальнего сообщения между городами сохранено, в частности, рейсы продолжают курсировать в Днепр и в обратном направлении.

Время задержек может изменяться, поэтому пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах и во время поездки.

Как отметили в УЗ, железнодорожники работают над ликвидацией последствий повреждений, привлекают вспомогательные локомотивы и корректируют маршруты, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пункты назначения в кратчайшие сроки.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.