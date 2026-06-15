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15 июня 2026, 09:31

Из-за обстрелов движение поездов по всей Украине задерживается: некоторые рейсы – до 4 часов

15 июня 2026, 09:31
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине из-за повреждений инфраструктуры и необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов движется с задержками

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews.

Наибольшие отклонения от графика фиксируются на следующих маршрутах:

  • №53/54 Одесса – Днепр (+3:50)
  • №75/76 Кривой Рог – Киев (+3:30)
  • №21/22 Харьков – Львов (+3:30)
  • №65/66 Киев – Сумы (+3:30)
  • №7/8 Одесса – Харьков (+3:00)
  • №39/40 Запорожье – Солотвино (+3:40)
  • №45/46 Харьков – Ужгород (+3:30)
  • №21/22 Львов – Харьков (+3:15)

В то же время движение поездов дальнего сообщения между городами сохранено, в частности, рейсы продолжают курсировать в Днепр и в обратном направлении.

Время задержек может изменяться, поэтому пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах и во время поездки.

Как отметили в УЗ, железнодорожники работают над ликвидацией последствий повреждений, привлекают вспомогательные локомотивы и корректируют маршруты, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пункты назначения в кратчайшие сроки.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

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