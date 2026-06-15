Из-за обстрелов движение поездов по всей Украине задерживается: некоторые рейсы – до 4 часов
В Украине из-за повреждений инфраструктуры и необходимости остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов движется с задержками
Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает RegioNews.
Наибольшие отклонения от графика фиксируются на следующих маршрутах:
- №53/54 Одесса – Днепр (+3:50)
- №75/76 Кривой Рог – Киев (+3:30)
- №21/22 Харьков – Львов (+3:30)
- №65/66 Киев – Сумы (+3:30)
- №7/8 Одесса – Харьков (+3:00)
- №39/40 Запорожье – Солотвино (+3:40)
- №45/46 Харьков – Ужгород (+3:30)
- №21/22 Львов – Харьков (+3:15)
В то же время движение поездов дальнего сообщения между городами сохранено, в частности, рейсы продолжают курсировать в Днепр и в обратном направлении.
Время задержек может изменяться, поэтому пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах и во время поездки.
Как отметили в УЗ, железнодорожники работают над ликвидацией последствий повреждений, привлекают вспомогательные локомотивы и корректируют маршруты, чтобы обеспечить доставку пассажиров в пункты назначения в кратчайшие сроки.
Напомним, в ночь на 15 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования разных типов. Основное направление удара – Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.