Через обстріли рух поїздів по всій Україні затримується: деякі рейси – до 4 годин
В Україні через пошкодження інфраструктури та необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка поїздів рухається із затримками
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Найбільші відхилення від графіку наразі фіксуються на таких маршрутах:
- №53/54 Одеса – Дніпро (+3:50)
- №75/76 Кривий Ріг – Київ (+3:30)
- №21/22 Харків – Львів (+3:30)
- №65/66 Київ – Суми (+3:30)
- №7/8 Одеса – Харків (+3:00)
- №39/40 Запоріжжя – Солотвино (+3:40)
- №45/46 Харків – Ужгород (+3:30)
- №21/22 Львів – Харків (+3:15)
Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема рейси продовжують курсувати до Дніпра та у зворотному напрямку.
Час затримок може змінюватися, тому пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і під час поїздки.
Як наголосили в УЗ, залізничники працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень, залучають допоміжні локомотиви та коригують маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів до пунктів призначення у найкоротші строки.
Нагадаємо, в ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.