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15 червня 2026, 09:31

Через обстріли рух поїздів по всій Україні затримується: деякі рейси – до 4 годин

15 червня 2026, 09:31
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні через пошкодження інфраструктури та необхідність зупинок для евакуації пасажирів низка поїздів рухається із затримками

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Найбільші відхилення від графіку наразі фіксуються на таких маршрутах:

  • №53/54 Одеса – Дніпро (+3:50)
  • №75/76 Кривий Ріг – Київ (+3:30)
  • №21/22 Харків – Львів (+3:30)
  • №65/66 Київ – Суми (+3:30)
  • №7/8 Одеса – Харків (+3:00)
  • №39/40 Запоріжжя – Солотвино (+3:40)
  • №45/46 Харків – Ужгород (+3:30)
  • №21/22 Львів – Харків (+3:15)

Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема рейси продовжують курсувати до Дніпра та у зворотному напрямку.

Час затримок може змінюватися, тому пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і під час поїздки.

Як наголосили в УЗ, залізничники працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень, залучають допоміжні локомотиви та коригують маршрути, щоб забезпечити доставку пасажирів до пунктів призначення у найкоротші строки.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракети атакували Дніпро та Харків.

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