Повреждены пять объектов: Лавра временно закрыта после обстрела

Фото: пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

Территория Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" временно закрыта для посетителей из-за существенных повреждений в результате российского обстрела

Об этом сообщили в заповеднике, передает RegioNews.

Отмечается, что во время атаки российский ударный беспилотник попал в Успенский собор, в частности в Стефановский придел, что повлекло за собой масштабный пожар.

Также в результате повторного удара была повреждена Башня Иоанна Кушника – оборонительное сооружение XVII-XVIII веков, входящее в фортификационный комплекс Верхней Лавры.

В заповеднике подчеркнули, что из-за необходимости проведения аварийно-спасательных работ вход на территорию временно ограничен. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко в эфире программы "Завтрак с 1+1" сообщил, что в результате ночной атаки повреждено по меньшей мере пять объектов национального значения и несколько памятников местного значения. Наибольшие разрушения потерпел Успенский собор.

Сейчас идет фиксация последствий атаки и оценка повреждений.

Как известно, Киево-Печерская лавра входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под международной защитой.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.