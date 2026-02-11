10:15  11 февраля
На Черниговщине во время пожара погибли супруги и их сын
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
07:21  11 февраля
На Сумщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: погиб водитель
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 09:10

Зеленский готовит объявления о выборах и референдуме – СМИ

11 февраля 2026, 09:10
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский намерен 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума о возможном мирном соглашении с Россией

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, которое общалось с украинскими и европейскими чиновниками, Украина уже начала подготовку к совместному проведению выборов и референдума.

"Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом о возможном мирном соглашении с Россией", – цитирует FT Reuters.

Кроме того, по словам собеседников, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В Офисе Президента отреагировали на материал Financial Times. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием. Об этом сообщил источник в президентском окружении.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах – ред.)", – сказал кратко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

Ранее Reuters информировал, что чиновники обсуждали возможность проведения выборов и референдума в мае 2026 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы . Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы Украина война референдум украинцы Зеленский Владимир
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
ЦПК обвинил Финмониторинг в затягивании рассмотрения запросов НАБУ
11 февраля 2026, 12:40
В Киеве экс-бухгалтера Дарницкой РГА будут судить за присвоение почти 2 млн грн
11 февраля 2026, 12:28
Не зафиксировал вручение повестки на видео: в Хмельницкой области оштрафовали военного ТЦК
11 февраля 2026, 12:15
В Киеве отец и сын устроили семейный бизнес на уклонистах
11 февраля 2026, 12:00
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
11 февраля 2026, 11:58
Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено
11 февраля 2026, 11:39
В Харьковской области аферисты украли у военного миллион
11 февраля 2026, 11:30
Тендер на озеленение Днепра: власти потратят 72 миллиона на цветы и кусты
11 февраля 2026, 11:28
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: погиб человек
11 февраля 2026, 11:00
Трагедия в Богодухове: мужчина, который с детьми погиб во время обстрела, был ветераном
11 февраля 2026, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »