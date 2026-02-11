Зеленский готовит объявления о выборах и референдуме – СМИ

Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский намерен 24 февраля объявить план проведения президентских выборов и референдума о возможном мирном соглашении с Россией

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, которое общалось с украинскими и европейскими чиновниками, Украина уже начала подготовку к совместному проведению выборов и референдума.

"Украина начала планировать президентские выборы вместе с референдумом о возможном мирном соглашении с Россией", – цитирует FT Reuters.

Кроме того, по словам собеседников, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В Офисе Президента отреагировали на материал Financial Times. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием. Об этом сообщил источник в президентском окружении.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах – ред.)", – сказал кратко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

Ранее Reuters информировал, что чиновники обсуждали возможность проведения выборов и референдума в мае 2026 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы . Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

