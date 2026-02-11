22:55  11 февраля
В центре Киева раздался мощный взрыв
22:39  11 февраля
РФ ударила по магазину в Харьковской области, когда там было много людей
15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 20:46

Зеленский рассказал, готов ли к встрече с Путиным в Москве

11 февраля 2026, 20:46
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Президент Украины сказал, что готов встретиться с российским лидером где угодно, но не в Москве

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, он несколько раз слышал публичные приглашения украинской делегации в Москву.

В то же время, президент Украины напомнил о том, что РФ напала на Украину, и поэтому он не может приехать на переговоры с Путиным в столицу страны, которая является агрессором в этой войне.

"Мы готовы поддерживать предложения США, встречаться на любых территориях. Америка, Европа, нейтральные страны – любые, кроме России и Беларуси. Беларусь – потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году", – заявил президент Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что без встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решить территориальный вопрос Украины невозможно. Соответствующее заявление он сделал в конце января.

Владимир Зеленский Украина Путин РФ политика
11 февраля 2026
