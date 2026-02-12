Крупнейший экспортер: Украина второй раз подряд "обогнала" продажами популярной ягоды

Фото из открытых источников

По результатам 2025 года Украина во второй раз стала крупнейшим в мире экспортером замороженной малины. При этом есть потенциал роста

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации, Украина два года подряд является крупнейшим в мире экспортером малины. Ожидается, что по результатам сезона 2025 года объем экспорта составит около 80 тыс. тонн против 65 тыс. тонн годом ранее.

Приблизительно такая же ситуация с голубиной. Производство ежегодно растет на 15-20%. Хотя на внутреннем рынке уже достигнут "потолок" потребления. Поэтому для аграриев, занимающихся этими ягодами, развитие возможно только из-за экспорта.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).