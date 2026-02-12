19:54  12 февраля
На Киевщине спасатели уже неделю ищут провалившегося под лед водителя автомобиля
17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
12 февраля 2026, 23:55

Крупнейший экспортер: Украина второй раз подряд "обогнала" продажами популярной ягоды

12 февраля 2026, 23:55
Фото из открытых источников
По результатам 2025 года Украина во второй раз стала крупнейшим в мире экспортером замороженной малины. При этом есть потенциал роста

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации, Украина два года подряд является крупнейшим в мире экспортером малины. Ожидается, что по результатам сезона 2025 года объем экспорта составит около 80 тыс. тонн против 65 тыс. тонн годом ранее.

Приблизительно такая же ситуация с голубиной. Производство ежегодно растет на 15-20%. Хотя на внутреннем рынке уже достигнут "потолок" потребления. Поэтому для аграриев, занимающихся этими ягодами, развитие возможно только из-за экспорта.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
07 августа 2025
