Были оставлены на морозе: в Харьковской области с позиций спасли собаку и кошек

Фото из открытых источников

В Харьковской области военные в заброшенной избе нашли истощенного алабая и двух кошек. Животные были оставлены на морозе

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Волонтеры рассказали, что один из кошек, которого назвали Димон, нуждался в срочной помощи по болезни. Кот самостоятельно пришел к спасателю Руслану.

Кота вместе с алабаем Лизой привезли в клинику. У собаки диагностировали сильное истощение и дирофиляриоз – тяжелое паразитарное заболевание. Сейчас Лиза проходит терапию и постепенно набирает вес. На другой день после спасения она уже гуляла.

У кота Димона обнаружили истощение и ринотрахеит из-за длительного пребывания на улице в зоне боевых действий. Он также лечится и восстанавливается.

Еще одного спасенного котика назвали Амурчик. Он, как и его товарищи, тоже ищет семью.

Напомним, ранее в результате российской атаки по Запорожью был поврежден собачий приют. И.о. городского головы Запорожья Регина Харченко отметила, что пострадали многие животные.