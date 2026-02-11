Эксзамсекретаря СНБО будут судить за госизмену: следствие завершено

Фото: zn.ua

Прокуроры завершили расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО и эксвицеппремьера, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители не называют имени должностного лица, но, по информации из открытых источников, речь идет о Владимире Сивковиче.

По данным следствия, после оккупации Крыма в 2014 году он уехал в Москву и согласился сотрудничать с российскими спецслужбами. Его деятельность, как утверждают правоохранители, заключалась в ведении взрывной информационной работы и влиянии на общественно-политические процессы в Украине.

Следствие считает, что представители ФСБ поручили ему привлекать украинских политиков для продвижения пророссийских нарративов, дискредитации органов государственной власти, силовых структур и военного руководства.

По версии обвинения, в эту деятельность был привлечен действующий народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ". По данным СМИ, речь идет о Несторе Шуфриче. Правоохранители утверждают, что он распространял пророссийские тезисы во время выступлений в парламенте и медиа, а его заявления транслировались, в частности, российскими пропагандистскими ресурсами. Также, по данным следствия, депутат передавал информацию экс-чиновнику СНБО, который, в свою очередь, контактировал со спецслужбами РФ.

Ранее обвинительный акт по отношению к народному депутату также направили в суд. Ему инкриминируют финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины), а также государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сейчас он находится под стражей, судебное разбирательство продолжается.

Напомним, в сентябре 2023 года во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

С 15 сентября 2023 года нардеп находится в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.