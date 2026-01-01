Эксглаву Офиса президента Андрея Ермака показали по телемарафону

фото: Сергей Руденко

Как передает RegioNews, на это обратил внимание журналист Сергей Руденко.

"Новый год на Едином телемарафоне – Национальная легенда или как там звучит и премия. Ермак. 1 января 2026 года", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще не определился , кто возглавит Офис Президента вместо уволенного Андрея Ермака. СМИ писали, что на этот пост рассматривают несколько адвокатов.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

Через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

