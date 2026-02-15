18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 21:11

В торговом центре Хмельницкого произошла стрельба: есть раненые

15 февраля 2026, 21:11
15 февраля в Хмельницком в торговом центре "Оазис" произошла стрельба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Инспектор по коммуникациям Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур рассказала, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.

"Могу подтвердить, что действительно был инцидент в "Оазисе". В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают обстоятельства. Больше ничего сказать не могу", — отметила Вера Мазур.

Информацию о возможных раненых в полиции пока не комментируют.

Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк сообщил, что к "Оазису" сегодня, 15 февраля, по вызову выезжала бригада скорой помощи. Медики доставили в травмпункт городской больницы мужчину, который находился во время стрельбы в торговом центре.

Местные каналы пишут, что ранения получили охранник и еще одна женщина. Предварительно, стрелял военнослужащий в СЗЧ, а операция по задержанию якобы продолжалась почти 1,5 часа.

стрельба Хмельницкий ТРЦ
