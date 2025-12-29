Зеленский, Залужный, Буданов: названа тройка наиболее рейтинговых кандидатов в президенты

иллюстративное фото: из открытых источников

За кого голосовали бы украинцы, если бы президентские выборы провели уже сейчас

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то в первом туре украинцы наибольшее бы количество голосов отдали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского (26,8%), бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного (25,1%) и начальника ГУР Кирилла Буданова (10,9%).

Далее за ними следуют экс-президент, лидер "Европейской солидарности" и нардеп Петр Порошенко – 9,8%; бывший спикер парламента, нардеп Дмитрий Разумков – 8,1%; бывший нардеп, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий – 4,6%; лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 3,4%; нардеп от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко – 2,6%; нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко – 2,5%; волонтер Сергей Притула – 2,1%; бывший советник Офиса президента Алексей Арестович – 1,9%; командир 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко – 1,2%; мэр Киева Виталий Кличко – 1%.

Такие данные своего последнего социологического опроса среди тех, кто определился и пойдет на выборы, приводит компания "Active Group".

Во втором туре преимущество демонстрирует Валерий Залужный. В паре с Владимиром Зеленским он получает 38,5% поддержки против 26,7%. В противостоянии с Кириллом Будановым – 34,6% против 28,7%. В то же время, сценарий второго тура между Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым выглядит наиболее конкурентным: 32,1% поддержали бы Буданова, 29,8% – Зеленского.

"Во всех вариантах второго тура доля тех, кто не определился или не готов голосовать, остается высокой, что сохраняет интригу и пространство для электоральной динамики", – говорится в опросе.

В то же время, в гипотетических выборах в Верховную Раду лидирует партия Валерия Залужного (21,3%), опережая партию Владимира Зеленского (15,5%) и партию Кирилла Буданова (13,8%). Заметные результаты также демонстрируют "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 13,5%, партия "Азов" – 11,4%, "Разумная политика" нардепа Дмитрия Разумкова – 5,4%.

Исследование осуществляла компания Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 2000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 21-23 декабря 2025 года.