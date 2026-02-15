Украинские пограничники уничтожили группу окупантов в Харьковской области
На Северо-Слобожанском направлении операторы БПЛА подразделения «Серебряная тройка» пограничной бригады «Помста» обнаружили группу российских военных, пытавшихся скрыться в лесополосе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Для поражения противника потребовалось несколько точных вылетов.
В результате боевой работы уничтожена как живая сила врага, так и его мотоциклетная техника.
Напомним, недавно украинские пограничники отразили вражеский штурм на Харьковщине. Место сражения не уточняется.
