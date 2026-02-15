18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2026, 18:55

Украинские пограничники уничтожили группу окупантов в Харьковской области

15 февраля 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Северо-Слобожанском направлении операторы БПЛА подразделения «Серебряная тройка» пограничной бригады «Помста» обнаружили группу российских военных, пытавшихся скрыться в лесополосе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Для поражения противника потребовалось несколько точных вылетов.

В результате боевой работы уничтожена как живая сила врага, так и его мотоциклетная техника.

Напомним, недавно украинские пограничники отразили вражеский штурм на Харьковщине. Место сражения не уточняется.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пограничники Харьков видео Харьковская область потери россиян ГПСУ
В Харькове во время свадьбы запустили пилотный 5G
14 февраля 2026, 15:52
"Исчезли" более 120 миллионов: НАБУ разоблачило хищение на восстановлении Харькова
13 февраля 2026, 16:15
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В торговом центре Хмельницкого произошла стрельба: есть раненые
15 февраля 2026, 21:11
В Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду
15 февраля 2026, 19:03
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
15 февраля 2026, 18:29
В одном из пунктов пропуска на Закарпатье будет ограничено движение транспорта
15 февраля 2026, 18:14
Впервые в истории украинские биатлонистки не выступят в масстарте на Олимпийских играх
15 февраля 2026, 17:48
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15 февраля 2026, 16:59
Зеленский заявил, что большинство украинцев против выборов
15 февраля 2026, 16:21
В Ровно мужчина облил отца бензином и поджег
15 февраля 2026, 16:06
С начала 2026 года ГБР разоблачило ущерб государству более чем на 100 млн грн
15 февраля 2026, 15:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »