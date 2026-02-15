18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 15:59

С начала 2026 года ГБР разоблачило ущерб государству более чем на 100 млн грн

15 февраля 2026, 15:59
иллюстративное фото: из открытых источников
За первый месяц 2026 года работники Бюро задокументировали правонарушения, из-за которых государство потеряло почти 106 млн. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что установленная сумма неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты уголовных производств, превысила 2,5 млн грн.

"В целях возмещения причиненного ущерба следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на 75 млн грн. Благодаря слаженной работе работников Бюро в государственный бюджет уже возвращено более 15 млн грн", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце 2025 года ГБР провело обыски у бывшего генпрокурора Пискуна, проживающего во Франции. В ходе обыска на его вилле было изъято 90 тысяч евро, 3 килограмма золота, а также 18 часов элитных марок на сумму более 1 миллиона евро.

07 августа 2025
