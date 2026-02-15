Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026

фото: REUTERS/Dylan Martinez

Украинской фристайлистке Екатерине Коцарь сделали предложение сразу после выступления в квалификации на Олимпийских играх

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Спорт.

25-летняя украинка вошла в 12 лучших спортсменок по итогам трех раундов квалификации, что позволило ей выйти в финал соревнований и продолжить борьбу за медали.

После квалификации спортсменку ждал приятный сюрприз. Ее жених, являющийся офицером Вооруженных сил Украины, сделал женщине предложение.

Богдан – уроженец города Яремче Ивано-Франковской области. С августа 2024 года он служит в медицинских войсках Вооруженных Сил Украины.

Напомним, скелетонист украинской сборной Владислав Гераскевич, несмотря на запрет от МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на олимпийской трассе. После этого его дисквалифицировали.