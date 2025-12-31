15:09  31 декабря
С завтрашнего дня в Украине будут платить 50 000 гривен при рождении ребенка
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах: названная причина

иллюстративное фото: из открытых источников
После того как глава правительства Юлия Свириденко поддержала сторону, выступавшую за увольнение эксглавы ОП Андрея Ермака, последний заблокировал премьера в мессенджерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, глава Кабмина удивила всех во время "революции" против эксглавы ОП, когда приняла сторону "мятежников".

Ермак, узнав об этом, заблокировал Свириденко в мессенджерах.

Напомним, 28 ноября на фоне скандала коррупции в энергетике заявление на отставку написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В этот день утром НАБУ из САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

Источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил. Сам же Ермак сообщил, что идет на фонт.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
