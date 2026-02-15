18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
UA | RU
UA | RU
15 февраля 2026, 16:06

В Ровно мужчина облил отца бензином и поджег

15 февраля 2026, 16:06
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ровенские полицейские задержали злоумышленника, который облил отца бензином и поджег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

Как отмечается, 14 февраля вечером в полицию обратилась 71-летняя жительница Ровно. По ее словам, в квартиру пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества.

Мужчина потребовал у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, также находившимся дома, возникла ссора. В ходе спора сын облил отца бензином и поджег.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире.

К сожалению, 74-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан.

Напомним, в Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог фото полиция Ровно пожар Ровенская область
В Ровенской области задержали мужчину, который угнал авто из полигона и стрелял по полицейским
15 февраля 2026, 12:32
В Ровенской области делец продавал авто, которые должны были отдать ВСУ
13 февраля 2026, 18:55
В Ровенской области в руках 13-летнего мальчика сдетонировал взрыватель гранаты
13 февраля 2026, 08:19
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
В торговом центре Хмельницкого произошла стрельба: есть раненые
15 февраля 2026, 21:11
В Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду
15 февраля 2026, 19:03
Украинские пограничники уничтожили группу окупантов в Харьковской области
15 февраля 2026, 18:55
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
15 февраля 2026, 18:29
В одном из пунктов пропуска на Закарпатье будет ограничено движение транспорта
15 февраля 2026, 18:14
Впервые в истории украинские биатлонистки не выступят в масстарте на Олимпийских играх
15 февраля 2026, 17:48
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15 февраля 2026, 16:59
Зеленский заявил, что большинство украинцев против выборов
15 февраля 2026, 16:21
С начала 2026 года ГБР разоблачило ущерб государству более чем на 100 млн грн
15 февраля 2026, 15:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »