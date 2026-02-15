В Ровно мужчина облил отца бензином и поджег

иллюстративное фото: из открытых источников

Ровенские полицейские задержали злоумышленника, который облил отца бензином и поджег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

Как отмечается, 14 февраля вечером в полицию обратилась 71-летняя жительница Ровно. По ее словам, в квартиру пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества.

Мужчина потребовал у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, также находившимся дома, возникла ссора. В ходе спора сын облил отца бензином и поджег.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире.

К сожалению, 74-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Злоумышленник был задержан.

