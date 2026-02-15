В Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице произошел неприятный инцидент с участием ТЦК. Мужчина, убегая от работников ведомства, выбежал на лед и провалился под лед

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

Как отмечается, мужчина убегал от ТЦК на Днепровской набережной.

Его загнали на лед и он провалился под лед. Позже мужчину вытащили и задержали.

Напомним, в Киеве мошенник выманил у начальника ТЦК десятки тысяч долларов. Злоумышленника задержали, но откуда у начальника ТЦК были такие средства, к сожалению, не уточняется.