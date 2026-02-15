18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 16:59

После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы

15 февраля 2026, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В ближайшую ночь в Украине ожидается мокрый снег, снег, сильные осадки и метели. На юге, на востоке, в большинстве центра – дождь и местами мокрый снег, сильные осадки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, ночью температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона:

- в западных областях -7…-13 градусов;

- в северных: Житомирщина –12, Киевщина –8, Черниговщина –7, а Сумщина +1 градус;

- в центре: Винницкая -12, Кропивницкий -2, Черкасская -7, Полтавщина -1, Днепр +1 градус;

- восточные области +1…+4 градуса

- в южной части -2…+4, в Крыму до +8 градусов.

Завтра днем ожидается плюсовая температура.

Ветер 16 февраля будет северо-западный, сильный до штормовых порывов. На дорогах западных и северных областей плюс Винницкая и Черкасская – гололедица.

Ранее синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

13 февраля 2026
