В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие

иллюстративное фото: из открытых источников
В Черновцах в результате взрыва гранаты ранены три человека, полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

В полиции сообщили, что на улице Героев Майдана областного центра возник конфликт, во время которого один из мужчин бросил гранату, в результате чего произошел взрыв.

Предварительно известно, что в результате происшествия травмировались трое граждан. Одного человека госпитализировали в больницу, другим – медпомощь оказана на месте происшествия.

Правоохранители оперативно установили лицо, вероятно, бросившее гранату. Им оказался 32-летний местный житель. Он задержан.

Как сообщалось, в Черновцах мужчина пытался поджечь банк. Ориентировочная сумма нанесенного ущерба составляет 120 тысяч гривен.

Черновцы Буковина взрыв полиция Граната
13 февраля 2026
07 августа 2025
