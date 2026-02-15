В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие

иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновцах в результате взрыва гранаты ранены три человека, полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

В полиции сообщили, что на улице Героев Майдана областного центра возник конфликт, во время которого один из мужчин бросил гранату, в результате чего произошел взрыв.

Предварительно известно, что в результате происшествия травмировались трое граждан. Одного человека госпитализировали в больницу, другим – медпомощь оказана на месте происшествия.

Правоохранители оперативно установили лицо, вероятно, бросившее гранату. Им оказался 32-летний местный житель. Он задержан.

Как сообщалось, в Черновцах мужчина пытался поджечь банк. Ориентировочная сумма нанесенного ущерба составляет 120 тысяч гривен.