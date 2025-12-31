Зеленский уволил еще одного топчиновника

фото: t.me/rmagomedov

Руслана Магомедова уволили с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Как передает RegioNews, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Указ №1018/2025 был обнародован 31 декабря 2025 года.

Согласно тексту указа, Руслан Магомедов уволен с должности главы НКЦБФР без дополнительных объяснений причин такого решения.

Напомним, что Руслан Магомедов возглавлял комиссию, отвечающую за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов, с 2021 года.

