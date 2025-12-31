Зеленский уволил еще одного топчиновника
Руслана Магомедова уволили с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
Как передает RegioNews, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Указ №1018/2025 был обнародован 31 декабря 2025 года.
Согласно тексту указа, Руслан Магомедов уволен с должности главы НКЦБФР без дополнительных объяснений причин такого решения.
Напомним, что Руслан Магомедов возглавлял комиссию, отвечающую за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов, с 2021 года.
Как сообщалось, Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента. В то же время, имя будущего руководителя ОП пока не разглашается.
