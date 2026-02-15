Впервые в истории украинские биатлонистки не выступят в масстарте на Олимпийских играх
У женской сборной Украины по биатлону впервые в истории выступлений на Олимпиаде нет представителей в гонке с массовым стартом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемипон.
К сожалению, наши биатлонистки не смогли квалифицироваться в элитную дисциплину. Украинки не попали в число лучших биатлонистов на Олимпиаде-2026 среди тех, кто не получал личные награды на Играх и не входят в топ-15 общего зачета Кубка мира.
Напомним, что все украинки оказались вне топ-40: Юлия Джима финишировала 43-й, Кристина Дмитренко завершила гонку 45-ю, а Александра Меркушина – 48-ю.
