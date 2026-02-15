Зеленский заявил, что большинство украинцев против выборов

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в недавнем интервью Politico.

"90% украинцев против проведения выборов сейчас. В случае перемирия на 2-3 месяца они могут быть проведены", – заявил Зеленский.

Как известно, ранее Владимир Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ. По его мнению, то, что "Путин и его друзья не в тюрьме" – это самый большой компромисс, на который уже пошел мир.