18:29  15 февраля
В центре Черновцов взорвалась граната, есть пострадавшие
16:59  15 февраля
После кратковременной оттепели в Украину возвращаются морозы
15:31  15 февраля
Военный из Прикарпатья сделал предложение украинской спортсменке на Олимпиаде-2026
15 февраля 2026, 18:14

В одном из пунктов пропуска на Закарпатье будет ограничено движение транспорта

15 февраля 2026, 18:14
иллюстративное фото: из открытых источников
В связи с ремонтом моста через Тису будут действовать ограничения движения через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Начинается реконструкция моста через реку Тиса, в связи с чем с 16 февраля 2026 вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией"", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в будние дни с 09.00 до 16.00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.

В то же время, пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений.

Ограничения, связанные с реконструкцией моста, будут продолжаться до 3 апреля.

Как сообщалось, в Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии. Инцидент произошел в октябре 2025 года.

