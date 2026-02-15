В одном из пунктов пропуска на Закарпатье будет ограничено движение транспорта

иллюстративное фото: из открытых источников

В связи с ремонтом моста через Тису будут действовать ограничения движения через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Начинается реконструкция моста через реку Тиса, в связи с чем с 16 февраля 2026 вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией"", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в будние дни с 09.00 до 16.00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.

В то же время, пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений.

Ограничения, связанные с реконструкцией моста, будут продолжаться до 3 апреля.

