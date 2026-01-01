Ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака показали по телемарафону

фото: Сергій Руденко

Як передає RegioNews, на це звернув увагу журналіст Сергій Руденко.

"Новий рік на Єдиному телемарафоні – "Національна легенда" чи як там звучить та премія. Єрмак. 1 січня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака. ЗМІ писали, що на цю посаду розглядають кілька адвокатів.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

