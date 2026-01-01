Ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака показали по телемарафону
Звільнений із посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак засвітився на новорічному телемарафоні
Як передає RegioNews, на це звернув увагу журналіст Сергій Руденко.
"Новий рік на Єдиному телемарафоні – "Національна легенда" чи як там звучить та премія. Єрмак. 1 січня 2026 року", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс Президента замість звільненого Андрія Єрмака. ЗМІ писали, що на цю посаду розглядають кілька адвокатів.
Звільнення Єрмака: що відомо
Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.
Через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.
