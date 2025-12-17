В "Слуге народа" избрали нового председателя партии

иллюстративное фото: из открытых источников

Как только «Слуги народа» избрали нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", – сообщил он.

Также Арахамия поблагодарил Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этом посту.

Ранее мы сообщали о том, кто станет новым главой партии "Слуга народа". Нынешняя глава партии Елена Шуляк занимала этот пост уже два срока.