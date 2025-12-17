В "Слуге народа" избрали нового председателя партии
Как только «Слуги народа» избрали нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко", – сообщил он.
Также Арахамия поблагодарил Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этом посту.
Ранее мы сообщали о том, кто станет новым главой партии "Слуга народа". Нынешняя глава партии Елена Шуляк занимала этот пост уже два срока.
В Украине обязали министров отчитываться о проделанной в должности работе перед увольнениемВсе новости »
17 декабря 2025, 13:57Зеленский заявил о разных позициях Украины и США по разделу территорий
15 декабря 2025, 20:09Генпрокурор Кравченко заявил, что не планирует увольняться и пригрозил добраться до каждого из своих недоброжелателей
12 декабря 2025, 14:58
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой
17 декабря 2025, 18:59В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина
17 декабря 2025, 18:57Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
17 декабря 2025, 18:48Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
17 декабря 2025, 18:45Украина держит фронт не только за себя. Мы сковываем Россию, чтобы она не пошла дальше
17 декабря 2025, 18:37В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области
17 декабря 2025, 18:37В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре
17 декабря 2025, 17:46В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все блоги »