18:48  17 декабря
16:14  17 декабря
14:04  17 декабря
17 декабря 2025, 18:37

В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области

17 декабря 2025, 18:37
Фото: Национальная полиция Украины
В Одессе простились с полицейским, погибшим во время выполнения боевого задания на востоке Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Одессе состоялось прощание с капитаном полиции Игорем Корниевским, известным по позывному Марио, погибшему во время выполнения служебно-боевого задания. Церемония собрала родных, сослуживцев и побратимов. Гибель правоохранителя произошла в Донецкой области, где он находился в составе подразделения Национальной полиции, привлеченного к боевым действиям.

На церемонию пришли родные, коллеги и побратимы

Игорь Корниевский родился 4 марта 1989 года в городе Попасная Луганской области. После школы он получил профессиональное образование в Золотовском профессиональном лицее и Славяносербском техникуме. Работал экономистом на шахте. Затем завершил обучение в Луганском национальном аграрном университете и получил высшее образование. В 2011 году переехал в Черниговскую область, однако поддерживал связь с родным регионом.

В 2018 году Корниевский вернулся в Луганскую область и поступил на службу в патрульную полицию области. До конца 2022 года работал на разных должностях. После этого присоединился к боевому подразделению полиции, в частности, к батальону "Луганск-1". С февраля 2023 года подразделение вошло в состав объединенной штурмовой бригады "Лють", где правоохранитель выполнял задачи в зоне боевых действий.

Прощание с Игорем Корниевским в Одессе

Позже Игорь Корниевский продолжил службу в штурмовом полку "Цунами". Он работал в составе экипажей беспилотных летательных аппаратов. 23 ноября 2025 года полицейский погиб на боевой позиции на Константиновском направлении в результате удара вражеского дрона. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Напомним, на церемонии прощания во Львове военный оркестр Волынского пограничного отряда исполнил последнюю дань уважения исполнителю – народному артисту Украины Степану Гиге.

война Одесса прощание погибший церемония прощания Герой Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
