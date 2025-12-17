Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе простились с полицейским, погибшим во время выполнения боевого задания на востоке Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Одессе состоялось прощание с капитаном полиции Игорем Корниевским, известным по позывному Марио, погибшему во время выполнения служебно-боевого задания. Церемония собрала родных, сослуживцев и побратимов. Гибель правоохранителя произошла в Донецкой области, где он находился в составе подразделения Национальной полиции, привлеченного к боевым действиям.

На церемонию пришли родные, коллеги и побратимы

Игорь Корниевский родился 4 марта 1989 года в городе Попасная Луганской области. После школы он получил профессиональное образование в Золотовском профессиональном лицее и Славяносербском техникуме. Работал экономистом на шахте. Затем завершил обучение в Луганском национальном аграрном университете и получил высшее образование. В 2011 году переехал в Черниговскую область, однако поддерживал связь с родным регионом.

В 2018 году Корниевский вернулся в Луганскую область и поступил на службу в патрульную полицию области. До конца 2022 года работал на разных должностях. После этого присоединился к боевому подразделению полиции, в частности, к батальону "Луганск-1". С февраля 2023 года подразделение вошло в состав объединенной штурмовой бригады "Лють", где правоохранитель выполнял задачи в зоне боевых действий.

Прощание с Игорем Корниевским в Одессе

Позже Игорь Корниевский продолжил службу в штурмовом полку "Цунами". Он работал в составе экипажей беспилотных летательных аппаратов. 23 ноября 2025 года полицейский погиб на боевой позиции на Константиновском направлении в результате удара вражеского дрона. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранительные органы выразили соболезнования семье и близким погибшего.

