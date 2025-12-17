18:48  17 декабря
17 декабря 2025, 18:57

В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина

17 декабря 2025, 18:57
Фото: ДнепроОВА
В течение дня под обстрелы попали сразу несколько громад Днепропетровщины, есть погибшие, раненые и значительные разрушения гражданских объектов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня под обстрелами находилась Никопольщина. Российские войска нанесли удары по Никополю, а также по Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской громадам. Согласно данным местных властей, противник применял артиллерию и FPV-дроны. Взрывы фиксировались в разных частях района, атаки продолжались с перерывами.

Последствия обстрела Никопольского района

В результате обстрелов ранения получил 63-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Кроме того, по уточненной информации, вчера вечером во время удара по райцентру погибла 76-летняя женщина. Правоохранители и экстренные службы работали на местах попадания.

Повреждения получила гражданская инфраструктура. Разрушен или изувечен детский сад, четыре частных дома, два хозяйственных сооружения и автомобиль. Также оборваны линии электропередач. В Никополе, кроме магазинов, пострадали три пятиэтажных жилых дома. Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Коммунальные службы ликвидируют разрушение

Отдельно сообщается про атаку по Зеленодольской громаде Криворожского района. Там вражеский беспилотник попал в частный дом, дом пострадал и поврежден. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, Россия нарастила свое группирование войск почти до 710 тысяч бойцов для ведения стратегической наступательной операции против Украины, несмотря на колоссальные потери в живой силе.

Никопольщина обстрелы FPV-дроны артиллерия погибшая раненые Днепропетровская область
17 декабря 2025
07 августа 2025
