Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой

Об этом сообщает RegioNews.

В итоговом отчете за 2021-2025 годы деятельности политической силы она сообщила, что за время полномасштабной войны партия системно направляла значительную часть своего государственного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины и направила в защиту страны более 600 млн грн.

Елена Шуляк отметила, что возглавив политсилу четыре года назад, имела много планов по развитию партийной структуры, однако их существенно скорректировала полномасштабная война. Так, по ее словам, партийные ячейки быстро "перестроили политические процессы в военные рельсы" и превратили партийные офисы в гуманитарные хабы, которые 24/7 начали помогать ВСУ, ВПЛ, волонтерам и всем, кто в этом нуждается.

"Из-за оккупации, партия потеряла десятки офисов, однако за четыре года открыла с нуля 134 новых и теперь их насчитывается 168. А по всей стране работают команды людей, которые не только помогают, но и служат в ВСУ, лечат раненых, обучают и реализуют приближающие победу и возвращающие надежду", – акцентировала Елена Шуляк.

Отдельно парламентарка подчеркнула, что партия – это не только депутаты Верховной Рады, а тысячи депутатов, десятки тысяч актива и сотни тысяч сторонников по всей стране. В своем отчете она также сообщила о введении обязательной отчетности для председателей ячеек еще 4 года назад, подчеркнув важность быть честными с избирателями.

Среди отдельных итогов Елена Шуляк назвала развитие двух партийных крыльев – ЗеМолодіжки и ЗеЖінок, которые, по ее словам, стали "нервной системой" политической команды и позволили не потерять чувствительность к реальной жизни где-то между кабинетами и протоколами. На сегодняшний день, согласно данным отчета, оба движения объединяют более 20000 сторонников и поклонниц по всей Украине.

Елена Шуляк также сообщила о партийной работе на международном направлении, отметив, что партия "Слуга Народа" за последние 4 года стала частью "Альянса либералов и демократов за Европу" (ALDE). В 2025 году, по ее словам, партия получила наибольшее количество голосов на Конгрессе (66 голосов) и Совете (16 голосов), а на должность вице-премьера ALDE избрали депутата партии, что позволило существенно усилить продвижение украинских интересов на международной арене.

Кроме средств по государственному финансированию, Елена Шуляк привела цифры, которые, по ее словам, были собраны партийной командой вне бюджетных ресурсов: 195,9 млн грн – на ВСУ, 171,7 млн грн – для поддержки ВПЛ и 31,3 млн грн – на медикаменты. Шуляк также перечислила закупки, произведенные за это время благодаря благотворительным взносам. В частности, речь идет о 15 462 дронах, 4 764 единицах транспорта, 5 124 генераторах и EcoFlow и 832 Starlink.

Елена Шуляк добавила, что региональные лидеры и организации партии за последние 4 года деятельности реализовали более 100 региональных проектов – от оказания гуманитарной помощи до переквалификации ветеранов и поддержки ментального здоровья. Отдельно бывшая глава партии отметила проект "Сильные Украины", заявив, что "Слуга Народа" – первая политическая сила, которая основала в Украине настоящее ветеранское коммьюнити, объединяющее ныне вокруг спорта тысячи ветеранов и ветеранок.

Она также сообщила о создании нескольких тысяч кадрового резерва партии, который, по ее словам, сформирован из военных, ветеранов и высококлассных специалистов.

Также Елена Шуляк вспомнила об "очищении партии", заметив, что процесс, который она запустила еще 4 года назад, продолжается и по сей день.

"Мы создали дисциплинарную комиссию, активно применяли императивный мандат. Ведь важно не только признавать свои упущения, но и делать выводы и предотвращать новые промахи в будущем", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, 14 декабря 2025 года у народного депутата Елены Шуляк завершились полномочия председателя партии "Слуга Народа". Эту должность политика занимала два срока подряд - с 2021 года по 2025-й. В среду, 17 декабря решением съезда партии был избран новый глава политсилы – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.