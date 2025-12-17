21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 18:45

Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота

17 декабря 2025, 18:45
Иллюстративное фото
Во Львове судили таможенника, помогавшего перевезти контрабанду за взятку. Известно, что женщина перевозила из Польши золотые слитки весом около 2,5 килограмма.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что к схеме причастен главный государственный инспектор отдела таможенного оформления "Яворов". Он убедил женщину, что поможет ей перевезти из Польши 2,5 кг золота. За это он попросил взятку: 150-200 гривен за каждый грамм вывезенного золота. В общей сложности вышло 8 800 долларов.

Таким образом, львовянка на пункте пропуска "Грушев-Будомеж" через "Зеленый коридор" вывезла из Украины золотые слитки весом около 1,8 килограмма. Правоохранители задержали таможенника, когда он получал очередную взятку в размере 6 600 долларов.

На суде таможенник признал свою вину. Суд назначил его наказание в виде штрафа с учетом ч. 2 ст. 53 УК Украины в размере 19 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 326 тысяч 400 гривен.

Как сообщалось, в Закарпатье пограничники задержали 29-летнего мужчину, который в начале декабря пытался переплыть реку Тису и попасть в соседнюю Румынию.

17 декабря 2025
