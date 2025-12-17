Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
Во Львове судили таможенника, помогавшего перевезти контрабанду за взятку. Известно, что женщина перевозила из Польши золотые слитки весом около 2,5 килограмма.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Отмечается, что к схеме причастен главный государственный инспектор отдела таможенного оформления "Яворов". Он убедил женщину, что поможет ей перевезти из Польши 2,5 кг золота. За это он попросил взятку: 150-200 гривен за каждый грамм вывезенного золота. В общей сложности вышло 8 800 долларов.
Таким образом, львовянка на пункте пропуска "Грушев-Будомеж" через "Зеленый коридор" вывезла из Украины золотые слитки весом около 1,8 килограмма. Правоохранители задержали таможенника, когда он получал очередную взятку в размере 6 600 долларов.
На суде таможенник признал свою вину. Суд назначил его наказание в виде штрафа с учетом ч. 2 ст. 53 УК Украины в размере 19 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 326 тысяч 400 гривен.
