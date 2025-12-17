В Винницкой области судили сбежавшего со службы после боев под Бахмутом солдата

Иллюстративное фото

В Винницкой области рассмотрели дело солдата, обвиняемого в дезертирстве. Он не вернулся в военную службу после отпуска

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В марте 2023 года мужчина добровольно пошел на службу в Десантно-штурмовые войска в марте 2023 года, оставив дома жену и малолетнюю дочь. Он рассказал, что участвовал в боях под Бахмутом. Там он получил контузию, проблемы со здоровьем, из-за чего получил отпуск на 30 дней. После окончания отпуска он сообщил командованию, что на службу вернуться не может.

По словам военного, он страдает "синдромом страха воевание". При этом он отметил, что признает свою вину.

Суд назначил воинское наказание в виде пяти лет лишения свободы.

