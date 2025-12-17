21:44  17 декабря
В Днепре местные жители перекрыли одну из центральных улиц из-за отсутствия света
20:47  17 декабря
Украинские военные отбили Купянск: город под контролем ВСУ практически на 90%
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
17 декабря 2025, 19:15

В Винницкой области судили сбежавшего со службы после боев под Бахмутом солдата

17 декабря 2025, 19:15
Иллюстративное фото
В Винницкой области рассмотрели дело солдата, обвиняемого в дезертирстве. Он не вернулся в военную службу после отпуска

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В марте 2023 года мужчина добровольно пошел на службу в Десантно-штурмовые войска в марте 2023 года, оставив дома жену и малолетнюю дочь. Он рассказал, что участвовал в боях под Бахмутом. Там он получил контузию, проблемы со здоровьем, из-за чего получил отпуск на 30 дней. После окончания отпуска он сообщил командованию, что на службу вернуться не может.

По словам военного, он страдает "синдромом страха воевание". При этом он отметил, что признает свою вину.

Суд назначил воинское наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили дезертира, наладившего канал бегства военных за границу. В схему он привлек свою девушку.

военная служба суд Винницкая область Бахмут
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
07 августа 2025
