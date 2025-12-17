У "Слузі народу" обрали нового голову партії
Щойно «Слуги народу» обрали нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко
Як передає RegioNews, про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.
"Щойно "Слуга Народу" обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", – повідомив він.
Також Арахамія подякував Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді.
Раніше ми повідомляли про те, хто стане новим головою партії "Слуга народу". Нинішня голова партії Олена Шуляк обіймала цю посаду вже два терміни.
