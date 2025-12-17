ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города – Сырский

Фото: Харьковский медиа хаб

Украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время участия в 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает RegioNews.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", – написал Сырский.

Отдельно остановился на ситуации в Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

"В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", – добавил Сырский.

Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, однако существенных оперативных успехов не достигла, отметил Сырский.

Кроме действий на фронте, Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры России средствами Deep Strike. В результате этих ударов прямые и косвенные потери россии с начала года составляют в общей сложности 21,5 млрд. долларов США.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.

Впоследствии глава государства рассказал, что уехал в Купянск, чтобы показать миру, что "Путин лжет, что российские войска уже захватили город".