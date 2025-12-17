10:26  17 декабря
В Черновцах автомобиль врезался в электроопору: пострадала водитель
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 12:17

ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города – Сырский

17 декабря 2025, 12:17
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковский медиа хаб
Читайте також
українською мовою

Украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время участия в 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает RegioNews.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", – написал Сырский.

Отдельно остановился на ситуации в Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

"В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска", – добавил Сырский.

Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, однако существенных оперативных успехов не достигла, отметил Сырский.

Кроме действий на фронте, Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры России средствами Deep Strike. В результате этих ударов прямые и косвенные потери россии с начала года составляют в общей сложности 21,5 млрд. долларов США.

Напомним, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление. Он побывал у стелы города Купянск и поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.

Впоследствии глава государства рассказал, что уехал в Купянск, чтобы показать миру, что "Путин лжет, что российские войска уже захватили город".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Купянск Донецкая область Покровск война фронт Сырский Александр Станиславович
Трамп считает, что Путин не стремится к миру и хочет захватить всю Украину – Уайлс
17 декабря 2025, 07:07
Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
16 декабря 2025, 21:39
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
27 тысяч флаконов и сотни тысяч наличных: в Хмельницком разоблачили подпольных производителей вейп-жидкостей
17 декабря 2025, 13:05
Атака на Запорожье и Запорожский район: известно о 26 пострадавших
17 декабря 2025, 13:02
В Тернополе на пешеходном переходе водитель Peugeot сбил пенсионерку
17 декабря 2025, 12:59
В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали два человека
17 декабря 2025, 12:45
Удар КАБами по Запорожью: под завалами могут быть люди
17 декабря 2025, 12:28
В Украине за ноябрь очистили более 3,7 гектаров земель от мин – сколько средств было израсходовано
17 декабря 2025, 12:15
В военной части Киевщины разоблачили масштабную схему фиктивных выплат на 15,5 млн грн
17 декабря 2025, 12:11
Украину накрывает волна ОРВИ и COVID-19: более 133 тысяч больных за неделю
17 декабря 2025, 11:59
На Волыни автомобиль сбил на пешеходном переходе двух женщин
17 декабря 2025, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »