14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 13:26

Игорь Костюк официально стал главным тренером "Динамо"

17 декабря 2025, 13:26
Читайте також українською мовою
Фото: fcdynamo.com
Читайте також
українською мовою

Руководство киевского клуба "Динамо" официально утвердило Игоря Костюка в должности главного тренера

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, передает RegioNews.

Он отметил профессионализм Костюка, его способность работать с молодыми игроками и доверие руководства к новому наставнику.

"Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топчемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам", – рассказал Суркис.

Под руководством Костюка "бело-синие" провели четыре матча: победы над "Кудровкой" (2:1) и "Вересом" (3:0), поражение от "Полтавы" (1:2) и "Фиорентины" (1:2) в Лиге конференций.

Последний матч перед зимним перерывом команда сыграет 18 декабря против "Ноа" в рамках Лиги конференций.

Напомним, в конце ноября руководство киевского "Динамо" уволило весь тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина футбол спорт Динамо тренер Игорь Костюк
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
17 декабря 2025, 16:14
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
17 декабря 2025, 15:50
На Закарпатье двое мужчин жестоко избили пенсионерку ради вина
17 декабря 2025, 15:27
В 15 км от фронта на Запорожье: 150 детей остаются дома несмотря на атаки дронов
17 декабря 2025, 15:04
4000 долларов за побег в Молдову: пограничники ликвидировали схему незаконного пересечения границы в Одесской области
17 декабря 2025, 14:59
У нас хорошо трудятся только те, кто зарабатывает миллиарды на войне
17 декабря 2025, 14:55
В Румынию через Тису за $10 тысяч: на Закарпатье задержали переправщика с клиентами
17 декабря 2025, 14:32
Смертельное ДТП в Прикарпатье: Porsche и Audi влетели в друг друга
17 декабря 2025, 14:30
На Днепропетровщине родители в течение 7 лет насиловали и снимали в порно свою дочь
17 декабря 2025, 14:20
"Азовцы" показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
17 декабря 2025, 14:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »