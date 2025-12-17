Игорь Костюк официально стал главным тренером "Динамо"

Фото: fcdynamo.com

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис, передает RegioNews.

Он отметил профессионализм Костюка, его способность работать с молодыми игроками и доверие руководства к новому наставнику.

"Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топчемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам", – рассказал Суркис.

Под руководством Костюка "бело-синие" провели четыре матча: победы над "Кудровкой" (2:1) и "Вересом" (3:0), поражение от "Полтавы" (1:2) и "Фиорентины" (1:2) в Лиге конференций.

Последний матч перед зимним перерывом команда сыграет 18 декабря против "Ноа" в рамках Лиги конференций.

Напомним, в конце ноября руководство киевского "Динамо" уволило весь тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским. Тогда исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Костюк.