Фото: ГБР

Работники ГБР задержали уже бывшего правоохранителя из Черновцов, который помогал мужчинам из Харькова незаконно выезжать в страны Европы. После разоблачения канала и задержания организатора фигурант скрывался от следствия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Незаконный канал выезда за границу сотрудники ГБР разоблачили и заблокировали в начале этого года. Его организовал дезертир из Харькова, вместо прохождения военной службы наладивший "бизнес" на уклонистах.

Следствие установило, что контрактник подделал медсправку о якобы наличии у жены второй группы инвалидности и необходимости постоянного ухода. На основании сфальсифицированных документов его уволили со службы. После разоблачения подделки приказ об увольнении отменили, однако мужчина в армию не вернулся, а начал организовывать незаконный выезд военнообязанных за границу.

В декабре 2024 года фигурант предложил своему знакомому, с которым раньше служил в Харькове, за 7000 евро организовать незаконный выезд в одну из европейских стран. Для этого он по почте отправил незаполненные бланки командировок с печатями одного из правоохранительных органов.

После внесения персональных данных в фальшивые документы "клиент" беспрепятственно прибыл в Черновцы, где его встретил сообщник организатора – местный правоохранитель. После получения средств тот сообщил, что пересечение границы будет происходить вне официального пункта пропуска, и дал инструкции по ожиданию благоприятного момента.

Попытку незаконного пересечения границы пресекли работники ГБР. Организатора задержали, а в апреле 2025 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

В то же время правоохранитель, помогавший в реализации схемы, начал скрываться. Он перестал выходить на службу, лишился мобильного телефона и уехал в одно из сел, надеясь избежать разоблачения. Для усложнения установления места пребывания мужчина периодически отправлял родным обычные письма по почте, используя вымышленное имя и фамилию.

Несмотря на такие меры конспирации, работники ГБР установили его местонахождение и задержали.

Бывшему правоохранителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить пограничника, организовавшего для военнообязанных нелегальный канал пересечения границы с Молдовой. Обвинительный акт направлен в суд.