Фото: ОВА

Россияне трижды ударили по Запорожью и по району. В результате ударов пострадали по меньшей мере 26 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение.

В результате вражеских ударов по Запорожью и району получили ранения по меньшей мере 26 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, 17 декабря российские военные нанесли три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре попали по двум жилым домам. Под завалами могут быть люди.