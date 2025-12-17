В Тернополе на пешеходном переходе водитель Peugeot сбил пенсионерку

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря около 9:15 в Тернополе на улице Князя Острожского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, житель Ровенской области, управляя автомобилем Peugeut Expert, допустил наезд на пешехода – 76-летнюю жительницу Тернополя. В момент аварии женщина находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.

Водитель предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Как сообщалось, в Тернопольской области водитель кроссовера насмерть сбил мужчину. Смертельное ДТП произошло 14 декабря в Кременце.