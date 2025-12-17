14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 грудня 2025, 12:17

ЗСУ відкинули окупантів від Куп'янська та контролюють майже 90% міста – Сирський

17 грудня 2025, 12:17
Фото: Харківський медіа хаб
Українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає RegioNews.

"Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", – написав Сирський.

Окремо зупинився на ситуації на Покровському напрямку. Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

"В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська", – додав Сирський.

Попри значні втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, однак істотних оперативних успіхів наразі не досягла, наголосив Сирський.

Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об’єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок. Він побував біля стели міста Куп'янськ і привітав українських військових, які беруть участь в обороні міста.

Згодом глава держави розповів, що поїхав до Куп'янська, щоб показати світові, що "Путін бреше, що російські війська вже захопили місто".

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
