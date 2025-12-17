В Харьковской области привлекли к ответственности женщину, которая отказалась эвакуировать детей

Фото из открытых источников

Полиция задокументировала отказ женщины увозить детей в безопасное место. Отмечается, что эвакуация детей из Купянска обязательна

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

14 декабря из Купянска принудительно эвакуировали 39-летнюю женщину и троих детей: мальчики 9 и 17 лет, а также двухлетняя девочка. Сейчас семью вывезли в условно безопасное место. Во время эвакуационных мероприятий женщина отказывалась выезжать и вывозить детей на безопасную территорию.

Правоохранители составили протокол о неисполнении родительских обязанностей и составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 18 детей из временно оккупированных районов Херсонщины, среди которых младшему всего 2 года.