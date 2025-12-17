27 тысяч флаконов и сотни тысяч наличных: в Хмельницком разоблачили подпольных производителей вейп-жидкостей

Фото: Прокуратура Украины

В Хмельницком правоохранители разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, наладивших незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, для незаконного бизнеса фигуранты арендовали складское помещение в одном из торговых центров города, где обустроили подпольное производство. Сырье и компоненты заказывали в Киеве и получали через почтовые сервисы.

Готовую продукцию продавали по всей территории Украины через Telegram, а также реализовывали в специализированных магазинах Хмельницкого.

Во время санкционированных обысков в помещениях, транспортных средствах и местах хранения в Хмельницком и Киеве стражи порядка изъяли незаконно изготовленную продукцию и составляющие к ней общей стоимостью более 14,5 млн гривен. В частности, изъято:

около 27 тысяч флаконов готовых жидкостей,

более 24 тысяч ампул с никотином,

почти 32 тысяч единиц компонентов,

производственное оборудование и черновые записи.

Кроме того, правоохранители изъяли около 650 тысяч гривен наличными и автомобили, которые использовались в противоправной деятельности.

Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, на Буковине правоохранители разоблачили незаконную схему по выращиванию и переработке табака, организованную руководителем одного из агропредприятий. В результате обысков изъято более 25 тонн табачного сырья, промышленное оборудование, сушильные конструкции и специальную технику. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен.