27 тысяч флаконов и сотни тысяч наличных: в Хмельницком разоблачили подпольных производителей вейп-жидкостей
В Хмельницком правоохранители разоблачили и прекратили деятельность группы лиц, наладивших незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных жидкостей для электронных сигарет
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, для незаконного бизнеса фигуранты арендовали складское помещение в одном из торговых центров города, где обустроили подпольное производство. Сырье и компоненты заказывали в Киеве и получали через почтовые сервисы.
Готовую продукцию продавали по всей территории Украины через Telegram, а также реализовывали в специализированных магазинах Хмельницкого.
Во время санкционированных обысков в помещениях, транспортных средствах и местах хранения в Хмельницком и Киеве стражи порядка изъяли незаконно изготовленную продукцию и составляющие к ней общей стоимостью более 14,5 млн гривен. В частности, изъято:
- около 27 тысяч флаконов готовых жидкостей,
- более 24 тысяч ампул с никотином,
- почти 32 тысяч единиц компонентов,
- производственное оборудование и черновые записи.
Кроме того, правоохранители изъяли около 650 тысяч гривен наличными и автомобили, которые использовались в противоправной деятельности.
Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и наложении ареста на изъятое имущество.
Напомним, на Буковине правоохранители разоблачили незаконную схему по выращиванию и переработке табака, организованную руководителем одного из агропредприятий. В результате обысков изъято более 25 тонн табачного сырья, промышленное оборудование, сушильные конструкции и специальную технику. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен.