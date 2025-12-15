За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад мільйону родин, що були без електропостачання внаслідок російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, найважча ситуація – на Донеччині та Одещині.

Загалом із 8 по 14 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання 378,2 тисяч осель на Донеччині, що страждає від наслідків активних бойових дій на території регіону.

За цей же період вдалося повернути світло у 325,1 тисяч домівок на Одещині, що потерпає від наслідків найзначніших атак на територію регіону.

Нагадаємо, в Укренерго попередили про графіки відключень світла на 16 грудня. Енергетики також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.