17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 19:52

За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів

15 грудня 2025, 19:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад мільйону родин, що були без електропостачання внаслідок російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, найважча ситуація – на Донеччині та Одещині.

Загалом із 8 по 14 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання 378,2 тисяч осель на Донеччині, що страждає від наслідків активних бойових дій на території регіону.

За цей же період вдалося повернути світло у 325,1 тисяч домівок на Одещині, що потерпає від наслідків найзначніших атак на територію регіону.

Нагадаємо, в Укренерго попередили про графіки відключень світла на 16 грудня. Енергетики також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

12 грудня 2025
07 серпня 2025
