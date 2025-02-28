Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком

иллюстративное фото: из открытых источников

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как водитель трамвая сначала кричит, оскорбляет семью, а затем бьет мужчину, который держит на руках ребенка

Об этом сообщает Gromada.cz со ссылкой на сообщение автора видео, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 27 февраля в трамвае №9382 в Праге.

Рулевому трамваю якобы не понравилось, что ребенок стоял ногами на сиденье и смотрел в окно. Дедушка мальчика показал, что обувь ребенка чиста, а бабушка всячески пыталась уладить конфликт, но тщетно.

С криками "Долой! Ты не имеешь права быть в этой стране", на фоне рыдания ребенка, водитель ударил 63-летнего мужчину.

Водитель обернулся к другим пассажирам и приказал им "поблагодарить этих людей за то, что мы никуда не поедем".

В конце концов, семья покинула транспортное средство.

Напомним, в столице будут судить мужчину, выстрелившего человеку в лицо. Известно, что это произошло, когда оба мужчины выгуливали собак.