В Киевской области пьяная женщина до смерти забила свою мать
Броварской городской районный суд вынес приговор 35-летней женщине. Стало известно, как ее наказали за убийство матери
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Трагедия произошла в прошлом году. Тогда медицинские работники сообщили правоохранителям о случившемся. В пьяном состоянии женщина толкнула 58-летнюю мать на бетонный пол, после этого несколько раз ударила в декабре клетку и живот.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, в больнице она скончалась. Теперь дочери, убившей мать, назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.
