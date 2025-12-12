В Киевской области пьяная женщина до смерти забила свою мать

Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в прошлом году. Тогда медицинские работники сообщили правоохранителям о случившемся. В пьяном состоянии женщина толкнула 58-летнюю мать на бетонный пол, после этого несколько раз ударила в декабре клетку и живот.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, в больнице она скончалась. Теперь дочери, убившей мать, назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина убил свою жену. Известно, что во время ссоры он задушил ее подушкой. Теперь он под стражей ждет своего приговора.